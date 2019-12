Eine Hauptstraße in Kabul im Sommer 2009. Es ist früher Nachmittag, der Verkehr staut sich in der afghanischen Hauptstadt. Ein junger Fahrer will an der Schlange vorbeiziehen, doch er kommt nicht voran und muss wieder einfädeln. Da tritt ein afghanischer Polizist vom Straßenrand an den Wagen heran. Ein kurzer Wortwechsel, der Uniformierte greift durchs heruntergekurbelte Fenster, packt den Mann am Schopf und schlägt ihn immer wieder mit dem Kopf aufs Lenkrad. Dann tritt er zurück und bedeutet dem blutüberströmten Afghanen, er solle weiterfahren.

Polizeialltag in Afghanistan.

Solche Szenen sollte es eigentlich schon damals nicht mehr geben, dafür wollte die Bundesrepublik sorgen. Seit die Bundeswehr 2002 begonnen hat, die afghanische Regierung gegen die Taliban zu unterstützen, bilden deutsche Polizisten afghanische Kollegen aus. Mehr als 80.000 wurden im Laufe der Jahre geschult, etwa eine halbe Milliarde Euro hat der Einsatz bislang gekostet. Aber wie viel hat er gebracht?

Die Deutschen haben