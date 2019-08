Es dauert wohl nur noch Monate, höchstens noch gut ein Jahr. Dann werden das US-Militär und seine Alliierten voraussichtlich abgezogen sein aus Afghanistan, dem Land, in dem die Amerikaner seit 18 Jahren den längsten Krieg ihrer Geschichte führen. Die Friedensgespräche zwischen den USA und den Taliban gehen in Doha diese Woche in die wahrscheinlich letzte Runde. Bis zum 20. August könnten die Friedensvereinbarungen unterschrieben sein – das sagen afghanische und deutsche Quellen, die direkte Einblicke in die Verhandlungen haben. Es wäre eine historische Wende und würde die Geschicke des Landes tiefgreifend verändern.

Noch sind sich die Parteien Berichten zufolge nicht einig, wann genau die westlichen Truppen abziehen sollen: Der US-Sondergesandte Zalmay Khalilzad, Präsident Donald Trumps Mann für Afghanistan, besteht offenbar auf einer Frist von 18 Monaten. Die Taliban fordern dagegen, dass die Amerikaner Afghanistan schon in sechs Monaten verlassen haben werden. Kenner der Gespräche vermuten,