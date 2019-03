Wer die Filme von Agnès Varda kennt, der kennt auch dieses eingeschossige Haus in der Rue Daguerre in Paris. Es ist der Sitz ihrer Produktionsfirma, ihr Archiv, privates Museum und als Kulisse zahlloser Szenen ein Schauplatz der Filmgeschichte. Sie wohnt hier auch. In der Tür ist ein breiter Schlitz für Post, durch ihn führte sie ein 90 Meter langes Kabel heraus, als sie seinerzeit in den Läden der Nachbarschaft drehte, aber nicht deren Stromrechnung belasten wollte. Alles ist wohlvertraut, aber ein unerwartetes Problem tut sich auf: Ich finde die Klingel nicht. Ist es doch bloß eine Kulisse hier? Findet das Treffen woanders statt, in der sogenannten wirklichen Welt?

Es war nicht ganz einfach, sich zu verabreden. Agnès Vardas Leben und Werk gleichen einem Labyrinth, in dem man immer bei ihr ist und doch nie das Ganze sieht. Sie ist die älteste Filmemacherin, die noch arbeitet. Bei den Filmfestspielen in Cannes erklomm sie an der Seite von Cate Blanchett die Stufen des Filmpalasts, und sie