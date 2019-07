Die Mopshündin Jette vom Cappenberger See gebar einen Welpen von 186 Gramm, ein pechschwarzes Weibchen, das war am 20. Juni 2017, gegen vier Uhr in der Früh. Als Welpe des fünften Wurfs ihrer Mopszucht in Lünen, Kreis Unna, benannte Züchterin Uschi Dukowski das Weibchen gemäß der Zuchtordnung nach dem fünften Buchstaben im Alphabet, E. E wie Edda vom Cappenberger See, hervorgegangen aus der Begegnung des Muttertiers Jette mit dem Deckrüden Nino vom Chateau des Carlins aus Selm bei Dortmund, lackschwarz und mit vollzahnigem Gebiss.

Die ersten Wochen ihres Lebens verbrachte Edda im Kreise ihrer vier Geschwister an den Zitzen der Mutterhündin im ehemaligen Kinderzimmer des Hauses der Dukowskis. Dreimal täglich prüfte die Züchterin Gewicht und Gesundheitszustand der Welpen. Die junge Hündin, nicht größer als ein Goldhamster, benahm sich zurückhaltend am mütterlichen Gesäuge, berichtet Dukowski. Die Züchterin fütterte mit eingeweichtem Trockenfutter zu. Am 2. August 2017, sechs Wochen nach Eddas