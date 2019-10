Am Abend vor der Blockade bearbeitet Jonas Meyer* seine Fingerkuppen mit einer Nadel. Er ritzt die obere Hautschicht an und verschließt die Rillen mit Sekundenkleber. Die Polizei soll später keine Fingerabdrücke von ihm nehmen können. Meyer schmiert sich Brote und verstaut sie in seinem Rucksack. Er packt auch eine Schutzmaske ein, wegen des Kohlestaubs.

Es ist gegen zwei Uhr in der Nacht, als Meyer und seine Mitstreiter zum Braunkohlekraftwerk in Weisweiler schleichen, einem Ort zwischen Köln und Aachen. Als Meyer in der Dunkelheit an einer unebenen Stelle springt, knickt sein linker Fuß weg. Es knackst. Meyer geht weiter, trotz der Schmerzen, so kurz vor dem Ziel will er nicht aufgeben.