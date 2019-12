Paradox lautet das Wort, auf das die Analysen des Soziologen Aladin El-Mafaalani, 41, früher oder später immer wieder zusteuern. Paradox sei es, dass gelungene Integration nicht zu weniger, sondern zu mehr gesellschaftlichen Konflikten führe, sagt er. Paradox sei auch, dass viele Menschen die Meinungsfreiheit in dem Moment bedroht sehen, in dem sie so groß sei wie noch nie. Paradox ist die Vokabel, mit der El-Mafaalani die Gegenwart auf den Begriff bringt.

El-Mafaalani, ein im Ruhrpott geborener Sohn syrischer Einwanderer, war zunächst Lehrer am Berufskolleg Ahlen, dann Professor für Politikwissenschaft an der Fachhochschule Münster und Abteilungsleiter im Integrationsministerium von Nordrhein-Westfalen, für das er die Koordinierungsstelle muslimisches Engagement aufgebaut hat. Seit Sommer arbeitet er an der Universität Osnabrück als Professor für Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft. Im Februar erscheint bei Kiepenheuer & Witsch El-Mafaalanis neues Buch "Mythos Bildung",