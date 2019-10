Bletchley war kein schöner Ort. Normalerweise verirrte sich kaum einmal ein Fremder in das verschlafene Städtchen 70 Kilometer nördlich von London, über das die Schwaden der nahen Ziegelfabriken zogen. Im Spätsommer 1938 aber wurde es dort plötzlich geschäftig: Fast jeden Tag stiegen am Bahnhof Grüppchen Pfeife rauchender Männer in Tweed und Strick aus dem Zug, begleitet von auffallend jungen Frauen. Sie quartierten sich in die kleinen Hotels des Ortes ein und taten so, als seien sie zur Sommerfrische aufs Land gefahren.

Derweil hatten sich Arbeiter am leer stehenden Herrenhaus zu schaffen gemacht – mit seiner kruden Mischung verschiedener Baustile wahrlich kein Juwel und fast abbruchreif. Nun wurden auf dem Grundstück Telefonleitungen gelegt und einfache Baracken errichtet. Die Lokalzeitung wusste zu berichten, dass ein unbekannter Herr für das Anwesen 6000 Pfund hingeblättert hatte, angeblich im Auftrag der Regierung, die es zu einem Trainingslager der Luftabwehr machen wolle. Sehr glaubwürdig