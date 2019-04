Zwischen den 15 Meter hohen Regalen der riesigen Lagerhalle in Großbeeren am südlichen Zipfel Berlins gibt es an diesem Morgen ein Problem. Lkw-Fahrer Ingo Bernhardt hat Getränke angeliefert, doch auf einer Palette stehen Dosen mit zwei Geschmacksrichtungen, Whiskey-Lime-Splash und Whiskey-Cola, quer durcheinander. "Was soll das?", blafft ihn ein Lagerarbeiter an. "Entweder du sortierst das auseinander, oder du kannst alles gleich wieder mitnehmen."

Bernhardt seufzt, dann schichtet er die Dosen um, 792 Stück in Sechserpacks gebündelt, bis alles sortenrein gestapelt ist. Alles wieder einzuladen ist keine Option. Er braucht den Platz im Lkw, am Nachmittag soll er zwei andere Lager in der Nähe Berlins anfahren und am nächsten Tag Plastikmüll zu einem Recyclinghof nach Bayern bringen.

Bernhardt, Mittfünfziger mit akkurat gestutztem Vollbart, Jeans und blauer Softshelljacke, ist seit 13 Jahren Kraftfahrer. Selten arbeitet er weniger als 65 Stunden pro Woche. Er übernachtet von Montag bis Freitag