Wie war das köstlich: Kalbskopf in Aspik. Wachteln, kunstvoll in Gebäck verpackt. Rehschlegel mit Cornichons oder Truthahn mit Trüffeln, vorweg ein paar Austern, dazu edler Wein oder Champagner. Allein beim Gedanken daran meldet sich gierig der Magen. Damals, vor seinem Aufbruch in Paris, hatte Alexander von Humboldt den Köstlichkeiten der französischen Küche nur wenig Bedeutung beigemessen, für ihn war es einfach Teil des angenehmen Lebens in Paris.

Nun aber, im Mai des Jahres 1800, sitzt Humboldt am Ufer des Orinoco beim Dorf La Esmeralda, und es ist nicht auszuschließen, dass er sich ab und an, ganz heimlich, doch nach den Künsten der Pariser Köche zurücksehnt. An kultivierte Zubereitungen wie in Paris ist hier nicht zu denken. Die Herausforderungen für ihn und seine Begleiter sind viel einfacher – und doch zugleich viel elementarer. Hier im Dschungel muss die Nahrung nur eines sein: essbar. Und das ist nicht bei allen Speisen, die man ihnen hier anbietet, völlig sicher.

Während der Flussfahrten