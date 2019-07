Am Ende eines langen, heißen Sommertags sinkt eine junge Frau auf eine Parkbank in Washington, nicht weit vom Kapitol entfernt, und fischt ein Mobiltelefon aus ihrer Tasche. Sie trägt ein schwarzes Kleid, grüne Lederslipper und eine Sonnenbrille, obwohl sie im Schatten sitzt. Aus der Ferne sieht sie verloren aus, fast einsam, obschon sie eine der bekanntesten Frauen der Hauptstadt ist. Vielleicht wartet sie auf jemanden. Als ein Journalist sie anspricht und um ein Interview bittet, fährt sie hoch, wie aus einem Traum gerissen.

Alexandria Ocasio-Cortez ist 29 Jahre alt und Mitglied des US-Repräsentantenhauses. Im November zog sie für die Demokraten als jüngste Abgeordnete der Parlamentsgeschichte in den Kongress ein. Mittlerweile wird sie von jungen Demokraten als Heldin verehrt, als Revolutionärin mit blutrotem Lippenstift, die gegen den Klimawandel kämpft, Milliarden in ein grünes Infrastrukturprogramm stecken will, das Gesundheitssystem umkrempeln möchte und fordert, die Abschiebebehörde