Der preisgekrönte algerische Schriftsteller Kamel Daoud ist eigentlich ein ruhiger Beobachter seines Landes. Doch auch ihm ist die Aufregung dieser Wochen anzuhören. "Ich habe noch nie so viele Menschen auf der Straße gesehen – sie kamen aus allen Schichten. Junge, Alte, Familien", berichtet er am Telefon. "Die Älteren sagen mir, dass sie zuletzt 1962 so viele Menschen gesehen hätten – als Algeriens Unabhängigkeit gefeiert wurde." Die Stimmung sei ausgelassen, die Algerier wirkten wie befreit. Daoud demonstriert seit dem 22. Februar jeden Freitag dagegen, dass Dauerpräsident Abdelaziz Bouteflika im Amt bleibt.

"Die Mauer der Angst ist gefallen. Seit Jahren warte ich auf diesen Moment", sagt Daoud. "Wir sind in einer Situation, wo noch nichts entschieden ist. Alles kann passieren. Das Regime könnte zusammenbrechen, wir könnten eine echte Demokratie aufbauen – oder es greift zu Gewalt."

Woche für Woche werden die Proteste größer. Am Freitag kam es zu den bisher größten Demonstrationen, zum