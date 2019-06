Bei Ali hätte ihm gefallen, ganz einfach, ganz direkt. Aber das hat sich der Spitzen- und Fernsehkoch Ali Güngörmüş, 42, dann doch nicht getraut, als er einen Namen für sein Gourmetrestaurant in Münchens hochglanzpolierter Innenstadt suchte. Direkt nebenan liegt der Eingang zur Luxus-Einkaufspassage Fünf Höfe, über eine geschwungene Steintreppe geht's hoch in den ersten Stock des historischen Bankgebäudes.

Pageou steht heute außen dran. Viele Gäste sagen "Paschuu", ziehen den Namen lang und immer länger, weil sie denken: ein Restaurant mit 17 Punkten im "Gault Millau" – das muss schon irgendwie französisch klingen. Pageou spricht sich aber "Pagu", so wie der Name des Dorfs, in dem Güngörmüş einst aufgewachsen ist: ein Kaff im kurdischen Osten Anatoliens, damals nicht mehr als sechs oder sieben Häuser groß, "ein anatolisches Bullerbü", sagt Güngörmüş.

Am Image fremder Länderküchen lässt sich leicht das Image der Migranten aus diesen Ländern ablesen, ihr sozialer Status: "Der gute Italiener"