Allergien treten immer häufiger erst im Alter auf

Der 62-jährige Arzt aus dem Sauerland war dabei, seine Hecke zu schneiden, als ihm eine Wespe in die Schläfe stach. Von früheren Stichen wusste er: Etwas Kortisonsalbe drauf, dann war die Sache schnell vergessen.

Doch auf dem Weg zur Apotheke fing sein Gesicht an zu spannen wie bei einem Sonnenbrand. Überall am Oberkörper bildeten sich rote Flecken, "richtig große Flatschen". Schnell wurde ihm klar, dass die Salbe diesmal nicht genügte. In der Apotheke besorgte er sich ein Antihistaminikum, ein Allergiemittel. "Und legen Sie noch eine Adrenalin-Spritze bereit", bat er den Apotheker – für den Fall, dass er einen allergischen Schock erleiden würde.



Ein Test brachte schließlich Gewissheit: Der Mann hatte eine Überempfindlichkeit gegen Wespenstiche entwickelt – und das in seinem sechsten Lebensjahrzehnt.



Früher wäre sein Fall ein Grund zum Staunen gewesen. Mediziner gingen davon aus, dass sich Allergien – also überschießende Reaktionen des Immunsystems auf vergleichsweise harmlose Stoffe wie