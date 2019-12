Gänseaugenblauer Himmel, violett blühende Jacarandabäume, der Duft von Jasmin, die Luft prickelnd wie Champagner. Und dieses atemberaubende Panorama: vor mir die Wolkenkratzer der City, der Hafen, die silbern gleißende Atlantikbucht, hinter mir die Felsabstürze des Tafelbergs. Ein Sommermorgen in Kapstadt. Kann es einen schöneren Ort geben? Aber gleichzeitig zeigt die Stadt ihr zweites Gesicht. Kleinbusse kriechen die Molteno Road hinauf, Babysitter, Maids, Putzfrauen steigen aus. Dann treffen die Gärtner und Hilfsarbeiter ein. Auch "dog walkers", die Rassehunde ausführen, sind schon unterwegs. Und die erste Schicht der Müllsammler, die Abfalltonnen nach Essbarem durchwühlen.

Die vielen Dienstboten und Obdachlosen kommen jeden Werktag in das Viertel mit dem hübschen Namen Oranjezicht, "Orangenblick", in das Viertel, in dem ich lebe. Es sind fast ausnahmslos "blacks" und "coloureds", wie das in der alten südafrikanischen Farbenlehre heißt.

Ich wohne mit meiner Familie seit dem Jahr 2000 in