In New York und London hat sie studiert, in Japan Englisch unterrichtet, in Italien für die Uno gearbeitet, in den USA das Reiseblog "Jet Black" gegründet. Von der Welt hatte Jessica Nabongo mit Anfang dreißig schon einiges gesehen.



Als sie vor gut zwei Jahren darüber nachdachte, kam sie auf rund 60 Länder, in denen sie bereits gewesen war. Nach der gängigen Zählweise gibt es 195 Staaten auf der Erde, und Nabongo fasste einen Plan: Bis zu ihrem 35. Geburtstag wollte sie jeden davon besucht haben, als erste schwarze Frau der Welt.

Das hat sie zwar nicht ganz geschafft, ihren 35. Geburtstag feierte sie Mitte Mai in ihrer Heimatstadt Detroit. Aber die Influencerin, der 118.000 Menschen auf Instagram folgen, ist weit gekommen: Nur 19 Länder fehlen ihr nach eigenen Angaben noch, ihre Reisen sind auf vielen Fotos dokumentiert.

In einem WhatsApp-Telefonat aus Brazzaville in der Republik Kongo erzählt Nabongo, deren Eltern aus Uganda stammen, jetzt über ihre Reisen und Erfahrungen, über