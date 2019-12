Der Reihe nach.

Ein knappes Jahr zuvor, im April 2018, war noch alles in Ordnung für Jeff und McKenzie Bezos, oder es sah zumindest so aus. Im Axel-Springer-Verlag in Berlin gab es eine der raren Gelegenheiten, Bezos, der selten auftritt und so gut wie nie Interviews gibt, von Nahem zu sehen. Er hatte sich dazu bewegen lassen, einen von Springer verliehenen Preis anzunehmen, und musste dafür persönlich erscheinen. Das Paar war gemeinsam angereist und stand nun im Fotografengewitter in der Lobby, sie im eleganten blauen Kleid, er im schlichten dunklen Anzug. Später am selben Abend sagte Microsoft-Gründer Bill Gates in einem per Video eingespielten Grußwort, dass "die Welt ein besserer Ort geworden" sei dank Jeff Bezos. Draußen vor den Fenstern demonstrierten mehrere Hundert Beschäftigte von Amazon und waren anderer Meinung.