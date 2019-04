Udo Kießlich, 41, war Geschäftsführer des Lebensmittel-Lieferdienstes Allyouneedfresh. Derzeit baut er das Unternehmen Kollex auf, einen Getränkelieferanten für Gastronomen.

SPIEGEL: Im Mai 2017 hat Amazon den Lebensmittellieferdienst Amazon Fresh gestartet. Seitdem hat man nicht mehr viel davon gehört. Hat sich der Überflieger verzockt?

Kießlich: Deutschland zählt zu den wichtigsten Märkten für Amazon. Beim Thema Lebensmittel aber schwächelt der Gigant. Es gibt nur ein Lager in Berlin und eines in München; Potsdam und Hamburg werden aus Berlin mitbeliefert. Außerhalb dieser Orte ist der Service gar nicht verfügbar. Eine Expansion gab es seither nicht. Für Amazon ist das untypisch.

SPIEGEL: Warum lahmt das Geschäft so?

Kießlich: So wie Amazon in Deutschland Lebensmittel verkauft, ist das nichts Besonderes. Es gibt keine besondere Lagerlogistik, keine personalisierte Zustellung, noch nicht mal eine eigene Lieferflotte. Amazon ist nicht so differenziert bei Lebensmitteln, wie man das sonst