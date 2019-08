Fernando Tenorio sorgte im Juli für Wirbel, als er auf Facebook postete: "Brasilien macht krank". Sein Aufschrei halllte durch die sozialen Medien und löste eine Diskussion über die psychologischen Folgen der spalterischen Politik von Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro aus. Tenorio, 30, empfängt in seiner kleinen Praxis in Rio de Janeiro, wo er viele Patienten kostenlos behandelt. Aus dem Fenster sieht man den Zuckerhut.





SPIEGEL: Herr Tenorio, wie kommen Sie darauf, dass Brasilien die Menschen krank macht?

Tenorio: Schauen Sie sich doch mal um. Das Einzige, was in den Jahren der Wirtschaftskrise hier in Rio de Janeiro gewachsen ist, ist die Zahl der Apotheken und der Praxen von Psychologen und Psychiatern. Ich bin inzwischen so ausgelastet, dass ich die meisten neuen Fälle an Kollegen weiterleiten muss.

SPIEGEL: Mit welchen Beschwerden wenden sich die Leute an Sie?

Tenorio: Panikattacken, Depressionen, viele leiden unter einer permanenten inneren Unruhe. Natürlich hat jeder meiner Patienten