Am Ende war es knapp, beinahe wäre Amira Mohamed Ali Rechtsanwältin bei einem Automobilzulieferer geblieben. Erst früh am Morgen des 25. September 2017 ist klar: Es reicht. Mohamed Ali lässt ihren Job ruhen und zieht in den Bundestag ein. Als letzte von fünf niedersächsischen Linken.

Gut zwei Jahre später ist die Wackelkandidatin von einst die mächtigste Politikerin der Linken im Parlament. Eine Hinterbänklerin aus Oldenburg, Fachpolitikerin für Verbraucher­themen und Tierschutz, nett, freundlich, aber unauffällig. Es findet sich kaum jemand, der klar sagen könnte, wofür sie steht. Ausgerechnet sie folgt nun als Fraktionschefin auf Sahra Wagenknecht, den Superstar der Partei. Wie konnte das passieren?

Alles beginnt im März dieses Jahres, als Wagenknecht nach einem Burn-out ihren Rückzug ankündigt. Es ist der Startschuss für einen langen Machtkampf in Partei und Fraktion.

Drei Gruppen geben bei den Genossen den Ton an. Auf der einen Seite stehen die Tradi­tionslinken um Sahra Wagenknecht und