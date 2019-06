Ein Frühlingstag, wir sind verabredet in seiner Wohnung im Rheinland. Tobias Wagner, 30, hat zugestimmt, dass wir über seine Amnesie sprechen und darüber, wie es sich anfühlt, wenn einem das eigene Leben fremd geworden ist. Seinen richtigen Namen will er nicht veröffentlicht sehen, denn wer weiß, wie spätere Arbeitgeber reagieren, wenn sie seinen Namen googeln und von seinen Gedächtnislücken erfahren. Einen Vormittag hat er für unser Gespräch freigehalten, es bleibt ihm nicht viel Zeit, morgens hat er oft Therapietermine, nachmittags kümmert er sich um seine beiden kleinen Kinder. Wir setzen uns an einen Tisch im Wohnzimmer, seine Frau sitzt ein wenig abseits auf dem Sofa und hört zu. Auch ihren Namen haben wir geändert.

SPIEGEL: Herr Wagner, Sie haben mich eben mit dem Auto abgeholt, wir haben uns während der Fahrt unterhalten – über Ihre Kinder, über die Dieselaffäre, über das Leben. Hätte ich nicht gewusst, dass Sie unter einer Amnesie leiden, ich hätte nichts gemerkt. Woran merken Sie selbst, dass etwas anders ist als vor dem Unfall?

Tobias Wagner: Erst vor ein paar Tagen hatte ich wieder so ein Erlebnis: Da haben wir bei meinem Bruder eine Party gefeiert, und es kam auch ein alter Freund vorbei. Den habe ich zwar vom Gesicht her erkannt, aber ich hatte keine Ahnung, was ich mal mit ihm gemacht haben könnte oder wie ich mal zu ihm stand. Das ist ein komisches Gefühl, anstrengend auch, weil der Kopf die ganze Zeit arbeitet.

SPIEGEL: Was genau versucht der Kopf dann zu tun?

Tobias Wagner: Das ist wie mit einem Wort, das einem auf der Zunge liegt. Der Verstand sagt: Es muss da sein! Und man bekommt ja auch gesagt: Den kennst du! Und dann schmeißt man immer wieder den Auftrag ins Gehirn: Jetzt mach mal! Aber bei mir ist da nichts, da ist ein Riesenloch, und man versteht einfach nicht, warum da jetzt nichts kommt. Es ist noch nicht einmal wie mit der Nadel im Heuhaufen. Es ist einfach keine Nadel mehr da.

SPIEGEL: Und wie ist das hier zu Hause?

Tobias Wagner: Ich habe ja zum Glück meine Familie wiedererkannt (lacht). Aber andere Personen aus dem Alltag waren mir komplett unbekannt. Zum Beispiel eine Mutter, die mit ihren Töchtern öfter zu Besuch kommt – mit der wusste ich nichts anzufangen. Oder die Erzieher in der Kita – das waren einfach zwei Fremde. Dabei war ich wohl auch Elternsprecher und hatte immer ein gutes Verhältnis zu den Erziehern. Jetzt habe ich gedacht: Ich weiß nicht mehr so richtig, wie ich mit denen sprechen soll. Die Gesichter waren noch präsent, und die Namen hatte ich auch wieder gelernt, aber ...

SPIEGEL: Was hat gefehlt?