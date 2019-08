SPIEGEL: Haben Sie Trumps Idee denn zuerst für Satire gehalten?

Breinholt: Ja, zuerst schon. Aber dann dachte ich: Es ist Trump, also ist es kein Witz. Und so weit hergeholt ist es auf den zweiten Blick ja auch nicht: Die Dänen haben die Jungferninseln vor 100 Jahren doch auch an die USA verkauft. Vielleicht könnten wir die ja jetzt im Tausch gegen Grönland zurückbekommen. Dort ist bestimmt besseres Klima.

SPIEGEL: Gibt es denn einen bestimmten Punkt, an dem man keine Witze mehr machen kann? Die Grönländer zum Beispiel könnten diese Diskussion für relativ unwitzig halten.

Breinholt: Man kann über die meisten Dinge Witze machen, auch über sehr ernste. In diesem speziellen Fall gibt es sehr viele verschiedene Wege von Satire, die man beschreiten könnte. Wären wir mit unserer Show nicht gerade in der Sommerpause, würden wir das auf jeden Fall aufgreifen. Aber wie immer passiert etwas wirklich Doofes, wenn du nicht sendest.

SPIEGEL: Was würden Sie in Ihrer Sendung machen?

Breinholt: Es gibt zwei Möglichkeiten: Trump kann Grönland haben, aber dafür kriegen wir Arkansas oder einen anderen unbedeutenden US-Staat. Oder wir würden uns fragen: Gibt es vielleicht auch Vorteile, wenn die USA die Insel kaufen würden? Was wäre eigentlich der Preis? Vielleicht wäre es ein gutes Geschäft, sie zu verkaufen. Aber: Wir würden uns nicht über die Grönländer lustig machen. Ich habe die Hoffnung, dass diese Debatte etwas Gutes für sie bedeutet.

SPIEGEL: Inwiefern?

Breinholt: Die meisten Menschen wissen nicht viel über Grönland. Vieles läuft dort nicht gut. Bist du ernsthaft krank, musst du in ein Krankenhaus nach Dänemark gebracht werden. Die Alkoholismusrate ist hoch, das Bildungssystem hat Lücken, es gibt viele soziale Probleme. Die Dänen unternehmen dagegen nichts. Wir werfen den Grönländern jedes Jahr Geld hin, aber verlangen, dass sie mit ihren Problemen selbst klarkommen müssen. Aber jetzt, wo Trump mit der Idee kommt, Grönland kaufen zu wollen, ist es plötzlich unser Kronjuwel. Ich hoffe, dass die Grönländer diese Situation nutzen können. Ich hoffe, sie sagen zu uns Dänen: Jetzt, wo ihr an uns so großes Interesse zeigt, helft uns.

SPIEGEL: Wie ist die Stimmung in Dänemark? Sind Sie eher bestürzt, dass Trump nicht kommt, oder glücklich?

Breinholt: Sowohl als auch. Auf der einen Seite hätte es mich sehr glücklich gemacht, wenn Trump Dänemark besucht hätte. Das wären 48 witzige Stunden gewesen. Stellt euch vor, er würde unsere Royals treffen. Das war ja schon in Großbritannien so witzig. Denn ihm ist jede Etikette egal. Es ist, als hätte er eine Bombe auf alles geworfen, an das wir gewöhnt waren. Vielleicht haben wir das mal gebraucht, jemanden, der sagt: "I don't give a fuck." Wir haben ja jetzt schon so viel Geld für seinen Besuch rausgeschmissen. Das ist ihm total gleichgültig, er ist ja der Präsident.

SPIEGEL: Und auf der anderen Seite?

Breinholt: Da ist es auch einfach sehr okay, dass er nicht kommt. Wir hätten hier ein Riesentheater, wenn er da wäre. All diese Äußerungen, Grönland kaufen etwa oder eine Mauer bauen. Diplomaten wissen doch, dass das alles gar nicht möglich ist und halten ihn für einen Idioten. Aber wenn er kommt, müssen sie vorgeben, es ernst zu nehmen. Auch wenn ich kein Fan bin, würde ich ihn gern mal treffen.

SPIEGEL: Warum?

Breinholt: Er ist zwar ein Narzisst, aber er kann ein unterhaltsamer Zeitgenosse sein. Wenn man sich bei YouTube alte Interviews ansieht, bei David Letterman etwa, dann zeigt Trump, dass er zu Humor fähig ist. Ich hoffe manchmal, dass seine Äußerungen auch Witze sind.

SPIEGEL: Hat Trump denn Ihre Arbeit verändert? Politischer Satire liefert er auf jeden Fall Inhalte.

Breinholt: Jeder Satiriker weltweit sollte Trump dankbar sein. Wenn Hillary Clinton gewonnen hätte, würden wir uns nicht über amerikanische Politik unterhalten und auch keine Witze darüber machen. Jetzt passiert jeden Tag etwas, aus dem man Satire machen kann.

SPIEGEL: Nach der Wahl waren sich viele einig, dass Medien und Journalisten zum Erfolg Trumps beigetragen haben – weil sie über jede Äußerung, jeden Tweet berichtet und ihn so groß gemacht hätten. Gilt nicht das Gleiche für Comedians?

Breinholt: Ja. Viele amerikanische Comedyshows machen jeden Tag nur Satire über Trump. Stephen Colbert zum Beispiel macht das brillant, aber ich halte es für gefährlich. Denn: Wen will man damit erreichen? Trump-Fans? Die gucken doch sowieso keine Late Night, die sich nur über ihren Präsidenten lustig macht. Also schalten sie ab und gucken gleich Fox News. Man verliert sie.

SPIEGEL: Aber nicht zu berichten oder keine Satire zu machen, ist auch keine echte Lösung. Immerhin leiden immer wieder diplomatische Beziehungen unter Trumps Äußerungen. Wie sollten wir mit Populisten wie ihm umgehen?

Breinholt: Als Satiriker kann ich jeden Tag alle Witze machen, die ich will. Ich muss zu niemandem fair sein. Ich kann entscheiden, über wen ich mich lustig mache und wen ich verletze. Es gibt nur eine Regel: Es muss witzig sein. Ein zehnminütiger Trump-Hass-Monolog überrascht zum Beispiel niemanden mehr. Gut ist es, wenn man die Zuschauer verwirrt. Wenn man Comedy so verpackt, dass die Botschaft nicht gleich deutlich ist und das Publikum selbst entscheidet, wie es die Witze deutet. Sie sollen sich fragen: War er jetzt für Trump? Gegen Trump? Und was bedeutet das eigentlich?

SPIEGEL: Apropos: Vor zwei Jahren haben Sie das Video "Denmark Second" gedreht, in dem sie darum warben, dass nach "America First" Dänemark das zweitwichtigste Land der Welt sein solle. Der Clip hat über sechs Millionen Aufrufe bei YouTube. Meinen Sie, Trump hat Sie mit Ihrem hegemonialen Machtanspruch zu ernst genommen?

Breinholt: Haha. Wir haben es jetzt noch mal gepostet, als er ankündigte, Dänemark zu besuchen. Zuerst hat damals eine niederländische Late Night Show einen Clip produziert, dann hat Jan Böhmermann mit "Germany Second" nachgelegt, und Mitarbeiter vom "Neo Magazin Royale" haben uns angerufen, ob wir uns nicht anschließen wollen. Das war toll. Comedy ist ja sehr unterschiedlich in den einzelnen EU-Ländern, auch wenn viele durch britischen Humor beeinflusst sind.