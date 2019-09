Die Fragestunde im Bundestag plätscherte am Mittwoch vor sich hin, da trat gegen 15 Uhr der FDP-Abgeordnete Oliver Luksic ans Mikrofon. Der Verkehrspolitiker hatte einige Fragen zum Debakel um die Pkw-Maut an die Regierung, die wichtigste davon: Was es mit den vertraulichen Treffen des Verkehrsministers mit Managern der Betreiberfirmen Kapsch und Eventim auf sich habe, die der SPIEGEL aufgedeckt hatte.

Der Verkehrsminister ließ sich im Bundestag von einem Staatssekretär vertreten, doch der FDP gelang ein Coup: Sie überrumpelte die Regierungsfraktionen mit einem Antrag, dass Andreas Scheuer persönlich erscheinen müsse.

Eine halbe Stunde später tauchte der Minister sichtlich genervt im Plenum auf. Es folgte ein heftiger Schlagabtausch. Die Opposition wollte wissen, ob es tatsächlich das Angebot von Eventim gegeben habe, den Mautvertrag erst nach dem alles entscheidenden Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur deutschen Pkw-Maut zu unterzeichnen.

Scheuer verneinte – und spielte die Bedeutung