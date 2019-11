Gerhard Schulz hat geschafft, wovon viele Staatsdiener träumen. Er fing als Referent im Bundesverkehrsministerium an und arbeitete sich bis zum höchsten Posten hoch, den ein Beamter im Haus erreichen kann: Staatssekretär.

Zehn Ministern diente der 53-Jährige, roten, schwarzen, egal von welcher Partei sie auch waren, auf Schulz war Verlass. "Ich bin ein Kind des Hauses", sagt er über sich selbst.

Die Loyalität des Beamten zahlte sich aus. Schulz ist heute Chef von Toll Collect, dem bundeseigenen Betrieb zur Erhebung der Lkw-Maut. Er empfängt seine Besucher nicht mehr in der ehemaligen Preußischen Geologischen Landesanstalt, wo das Verkehrsministerium untergebracht ist, sondern in einem Raum mit viel Glas am Potsdamer Platz. Mit einem Jahresgehalt von 398.000 Euro verdient Schulz mehr als die Kanzlerin.

Den lukrativen Job hat er seinem alten Chef zu verdanken, Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Es war wohl auch ein Dankeschön für die treuen Dienste des Beamten: Zuerst kümmerte sich Schulz