Wer wissen will, warum es mit dem Klimaschutz so bald nicht vorangehen wird in diesem Land, nicht nächsten Monat, vielleicht auch nicht im nächsten Jahr, sollte die jüngste Bundestagsrede von Angela Merkel noch einmal im Wortlaut lesen. Ungefähr in der Mitte, nach Syrien und Nato, folgt eine Passage zum Klimaschutz, die einen zusammenzucken lässt. "Wir" Deutsche stünden vor der "Grundentscheidung", sagte die Kanzlerin, ob man auf der Weltbühne gegen Kohlendioxidemissionen kämpfen müsse "oder ob wir diese Verantwortung nicht haben" – da Deutschland ja nur einen Bruchteil zu den klimaschädlichen Gasen beitrage.

"Wir" stehen laut Merkel vor der Entscheidung, ob der Klimawandel "nicht menschengemacht" sei. Ob wir der Meinung seien: "Vielleicht vergeht das alles."

Nun, "das alles" wird nicht vergehen, das weiß Merkel und sagt es mehrmals deutlich. Aber gute Klimapolitik erfordert unbequeme Botschaften. Man kann die Worte der Kanzlerin als schwache Rhetorik abtun. Doch dass sie impliziert, es brauche