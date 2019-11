Eine der schwierigsten Zeiten der Politik ist die Spätphase einer Ära, die Zeit des Übergangs. Der Anführer ist noch da, aber er verliert an Einfluss, seine möglichen Nachfolger bedrängen ihn, unter ihnen brechen Kämpfe aus. Die Zustände werden instabil, eine Partei oder ein Staat rutscht in die Krise. Besonders schwierig wird es, wenn der Anführer nicht weichen will, obwohl er weichen müsste, um dem Anfang eine Chance zu geben.

Die Bundesrepublik hat das zweimal erlebt, am Ende der langen Kanzlerschaften von Konrad Adenauer, 14 Jahre, und Helmut Kohl, 16 Jahre. Jetzt erlebt sie es ein drittes Mal. Die Ära Merkel, bislang 14 Jahre, geht zu Ende, und die CDU steckt tief in der Krise. Der Staat noch nicht, aber auch hier gibt es Risiken, denn die Bundesrepublik war bislang ein Parteienstaat, tief durchdrungen und getragen von den beiden Volksparteien Union und SPD. Die Sozialdemokraten verlieren diese Rolle gerade, auch wegen ewiger innerer Kämpfe. Sollte sich auch die CDU auf diesen Weg machen,