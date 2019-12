Von Georg Fahrion, Martin Knobbe, Ralf Neukirch, Marcel Rosenbach, Wolf Wiedmann-Schmidt

Der ältere Herr, der Anfang November Besucher aus dem fernen Deutschland empfängt, gibt sich freundlich und gelassen. Beim Handschlag überreicht er seine Visitenkarte, "Ren Zhengfei, CEO", samt Handynummer.

Ren ist 75 Jahre alt, in den vergangenen gut 30 Jahren hat er aus dem Nichts den weltgrößten Telekommunikationsausrüster aufgebaut: Huawei.

Jahrzehntelang gab der Gründer kaum Interviews. Doch seit einigen Monaten empfängt er eine Delegation nach der anderen. Für die deutsche Besuchergruppe hält er in einem Gästehaus in der chinesischen Tech-Metropole Shenzhen Hof, in neoantikem Ambiente mit griechischen Säulen und Schlachtengemälden.

In der Cafeteria hängt das Bild eines russischen Militärflugzeugs aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Kampfjet ist offenbar durch feindlichen Beschuss durchlöchert, aber er fliegt: "Ich habe das Gefühl, wir sind in einer ähnlichen Situation", sagt Ren.

Seine plötzliche Bereitschaft