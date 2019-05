Für Sekunden steht Glück in ihrem Gesicht. Sie genießt diesen Moment, soll sie ihre Freude verbergen? Ein Abend im Januar, Angela Merkel sitzt in einem feierlich erleuchteten Glasbau am Brandenburger Tor, vor ihr Christiane Amanpour, der Superstar des amerikanischen Fernsehsenders CNN.

"What can I say about a woman named Angela Merkel?", fragt Amanpour ins Publikum.

Dass sie die erste Frau im Kanzleramt ist?

"The first Ossi?"

Merkel sei viel mehr als das, fährt Amanpour fort, eine Naturwissenschaftlerin, die noch an den Wert von Fakten glaube in dieser postfaktischen Welt; eine Frau, die gegen den Nationalismus kämpfe und den Klimawandel. Die Kanzlerin habe Standards gesetzt beim Umgang mit den Verzweifelten dieser Welt.

Es ist alles ein bisschen dick aufgetragen, eine Mischung aus Oscarverleihung und politischem Seminar, aber Merkel hat ein Lächeln im Gesicht, nur ab und zu, wenn die Kamera nahe auf ihr Gesicht zoomt, setzt sie eine neutrale Kanzlerinnenmiene auf. Sie hat, trotz allem, einen