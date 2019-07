Wenn die Gutachter kommen, müssen sogar die Toiletten vorzeigbar sein. Wo früher Kritzeleien die Wände bedeckten, strahlte es zum Stichtag in Reinweiß: An der Technischen Universität Braunschweig, die sich wie viele andere Hochschulen um den Titel "Exzellenzuniversität" bewirbt, hätten die Verantwortlichen wohl nichts dem Zufall überlassen wollen, so erzählen es Mitarbeiter vor Ort.

In Tübingen erhielten Wissenschaftler von ihrer Fachbereichsleitung eine E-Mail: Darin wurden sie "angesichts der sehr hohen Bedeutung der Exzellenzbewerbung für die gesamte Universität" gebeten, Gutachtern gegenüber ein "freundlich-offenes und positives Verhalten" zu zeigen. Ein Tübinger Forscher berichtet von einem "Drehbuch", in dem von der Raumtemperatur bis zum Umgang mit "Störern (z. B. protestierende Studenten)" alle Eventualitäten bedacht worden seien.

Ob sich die Anstrengungen gelohnt haben, wird sich am 19. Juli zeigen. Dann verkündet die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zusammen mit Wissenschaftsrat