Einen Tag vor dem Interview präsentierte Anja Rubik für "Ralph Lauren" Mode auf dem Laufsteg, dann spricht sie über ein Thema, von dem sie sagt, dass sie sich damit derzeit täglich befasse: Sex. Das Topmodel bezeichnet sich selbst als "Weltbürgerin", die 35-jährige Polin hat eine Wohnung in New York, Jobs rund um den Globus – und in ihrer katholischen Heimat mit einem Buch für Furore gesorgt.

Für "#SexedPL" hat sie polnischen Ärzten, Psychologen, Pädagogen, Juristen und Bloggern Fragen gestellt; Fragen wie "Was ist die beste Sexstellung beim ersten Mal?", "Kann man zum Gynäkologen gehen, während man seine Tage hat?" oder "Ist das Verschicken erotischer Bilder eine Form sexueller Gewalt?".

So trocken es klingt, so skandalös und verdammenswert finden es Rubiks Kritiker: "#SexedPL" ist ein Aufklärungsbuch. Wer Anja Rubik zuhört, begreift schnell, dass ihr Heimatland Nachhilfe in Sachen Sex bitter nötig hat.





SPIEGEL: Frau Rubik, wieso sollte heute, 50 Jahre nach der sexuellen Revolution, überhaupt