SPIEGEL: Frau Baerbock, Sie haben gefordert, Europa müsse "weltpolitikfähig" werden. Was ist damit gemeint?

Baerbock: Europa muss seine Werte und Interessen selbstbewusst in der Welt vertreten und als eigenständige Friedensmacht agieren. Die EU ist derzeit außenpolitisch schwach, auch weil Deutschland in den vergangenen Jahren keine Führungsverantwortung wahrgenommen hat. Darunter leidet Europa.

SPIEGEL: Wo hätte Deutschland denn führen sollen?

Baerbock: Nehmen Sie den aktuellen Irankonflikt. Die Europäer haben zehn Jahre lang erfolgreich Krisenprävention betrieben und das Abkommen mit Iran ausgehandelt. In dem Moment, in dem die USA den Deal aufkündigten, hätte der deutsche Außenminister sagen müssen: Unser Anspruch ist es, dieses Abkommen zusammen mit Russland und China zu retten. Und dafür sorgen müssen, dass das in der EU oberste Priorität hat. Stattdessen hat man erst einmal abgewartet, was die Amerikaner tun.

SPIEGEL: Wie weltpolitikfähig sind die Grünen? Gerade im Konflikt um den freien