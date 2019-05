Zwei CDU-Frauen, zwei Kalender: Angela Merkel empfing am Montag den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und die Regierungschefs diverser Balkanstaaten. Am Mittwoch besuchte die Kanzlerin den Präsidenten von Burkina Faso, am Donnerstag die deutschen Truppen in Mali, am Freitag die EU-Mission in Niger. Nächste Woche schauen Prinz Charles und Gattin Camilla in Berlin vorbei, werden mit Merkel sicher auch über den Brexit sprechen, und kurz danach reist die Kanzlerin zum EU-Gipfel ins rumänische Hermannstadt.

Auch der Kalender der CDU-Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer ist prall gefüllt: In Münster trommelte sie die Union voriges Wochenende für den EU-Wahlkampf zusammen, am Samstag reist sie zum Landesparteitag nach Sachsen-Anhalt und zur Landesvertreterversammlung der CDU Thüringen, dann geht es weiter zu Auftritten auf der Frankfurter Zeil und im Event-Haus "Alte Schmelze" im saarländischen St. Ingbert.

Die eine befriedet den Balkan und Burkina Faso, die andere bespaßt Erfurt