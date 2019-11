Sie ist neu hier. Die Frage ist deshalb, wie Annegret Kramp-Karrenbauer auftreten wird vor den Königen des Parlaments. So sehen sie sich selbst, die Abgeordneten des Haushaltsausschusses. Wer ihnen gegenübertritt, kommt als Bittsteller.

Die Haushälter bestimmen über das Geld, im Gegenzug erwarten sie Demut. Am späten Donnerstagabend der vergangenen Woche hat der Ausschuss die Verteidigungsministerin geladen. Sie soll ihren Haushalt begründen. Kramp-Karrenbauer bringt ihre wichtigsten Mitarbeiter mit, drei Staatssekretäre, mehrere Abteilungsleiter, einen Tross aus 30, 40 hohen Beamten und Offizieren. Sie ist gewappnet, falls es kompliziert werden sollte. Und es wird kompliziert.

Der Grünenabgeordnete Tobias Lindner will wissen, warum die Luftwaffe zwei neue Transportmaschinen vom Typ A400M nicht annehmen will. Was genau sind die Qualitätsprobleme? Es ist eine Frage für Nerds, das weiß auch Lindner. Er rechnet damit, dass "AKK" die Frage an ihren Rüstungsstaatssekretär delegieren wird. Ursula