Die Sozialdemokraten mögen sich an diesen Zustand gewöhnt haben, aber die CDU nicht. Die Spitze kann regieren, die Basis kann die Regierung tragen, doch wenn die eine Ebene der anderen misstraut, dann wird es gefährlich. Die Union war immer in erster Linie ein Apparat zur Machtbeschaffung und -sicherung – und mit Angela Merkel an der Spitze konnte sie jedenfalls im Bund auch 14 Jahre lang durchkommen. Jetzt geht die Ära Merkel dem Ende zu, und alles ist offen.

Kann Kramp-Karrenbauer die CDU zum Erfolg fortführen? Am Anfang des Jahres 2019 sah noch alles danach aus. Am Ende steht Kramp-Karrenbauers Ansage: Wenn ihr mich nicht wollt, dann gehe ich eben. Die immer noch neue Chefin droht schon wieder mit Rücktritt – was bleibt den Parteifreunden da anderes übrig, als sieben Minuten lang stehend zu applaudieren? Bitte geh nicht, Annegret!

So knapp ihr Wahlsieg über Gegenkandidat Friedrich Merz auch gewesen sein mag, es dürften damals doch mindestens 90 Prozent der Partei bereit gewesen sein, die Neue zu unterstützen und vielleicht sogar bis zur Kanzlerkandidatur zu tragen. Die CDU ist eine strukturell loyale Partei. Der Jubel der Delegierten in Hamburg trieb Kramp-Karrenbauer damals die Tränen der Rührung in die Augen.