Wer heute Adolf Hitlers Programmschrift "Mein Kampf" aus dem Jahr 1925 zur Hand nimmt, der ahnt schnell, dass ein solches Sammelsurium wahnhaften, gefährlichen Gedankenguts kaum einem einzigen Mann allein eingefallen sein kann.

Vieles von dem, was Hitler sich tatsächlich aus diversen Quellen zusammengelesen hatte, kreist um das angeblich ebenso Minderwertige wie Bedrohliche des Judentums. "Dem Juden", so behauptet er in "Mein Kampf", fehlten grundsätzlich "jene Eigenschaften", die "schöpferisch und damit kulturell begnadete Rassen auszeichnen" würden. Das, was "der Jude" auf "dem Gebiete der Kunst" leiste, sei entweder "Verballhornung oder geistiger Diebstahl".

Eine, wenn nicht sogar die entscheidende Quelle Hitlers für diesen perfiden Unsinn, findet sich in Richard Wagners Aufsatz "Das Judentum in der Musik" aus dem Jahr 1850. Auch Wagner (1813 bis 1883) dozierte damals, dass "der Jude nur nachsprechen, nachkünsteln, nicht wirklich redend dichten oder Kunstwerke schaffen" könne. "Unsere