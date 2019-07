Lautlos stürzt die Landefähre "Eagle", die aussieht wie aus Sperrmüll zusammengeschraubt, der bleichen Kraterlandschaft entgegen. Nur noch zehn Kilometer sind es bis zur Mondoberfläche, da schreckt ein Computeralarm die beiden Astronauten auf, die nebeneinanderstehen; Sitze hätten zu viel gewogen.

"1202" liest Buzz Aldrin auf der Konsole vor sich. Der Doktor der Naturwissenschaften, der jeden seiner Fernsehauftritte genießt, hat keine Ahnung, was diese Fehlermeldung bedeutet. Auch sein Kollege Neil Armstrong, der maulfaule, öffentlichkeitsscheue Kommandant, ist ratlos. Muss er die Mission abbrechen? Fällt die Mondlandung aus wegen eines dummen Computerfehlers?

Per Funk bittet Armstrong das Kontrollzentrum im texanischen Houston um Hilfe. Er muss nicht lange auf eine Antwort warten. "We're Go on that alarm", antwortet die Bodenstation lakonisch: Kümmert euch nicht darum, dass euer Computer spinnt, macht einfach weiter.

Es ist nicht die einzige Panne an diesem historischen Tag. Auch bei der