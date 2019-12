Es ist der epische Kampf der deutschen Rapperszene. Aufstieg und Fall, Freundschaft und Verrat, Hass, Lügen und heimliche Tonaufnahmen. Auf der einen Seite: Arafat Abou-Chaker, der bekannteste Clanchef Berlins. Auf der anderen: Bushido, der Erfolgsrapper, der ihn so prominent gemacht hat. Zwei Männer, früher Blutsbrüder, die sich seit Ende 2017 einen Rosenkrieg darum liefern, wie sie voneinander loskommen.

Am Anfang ging es wie so oft bei Scheidungsschlachten um Geld, aus alten Platten und aus künftigen. Nicht nur Alben von Bushido, sondern auch von anderen bekannten Deutschrappern, die im Team mit ihm und dem Clan groß geworden waren: Samra, Shindy, AK Ausserkontrolle, Ali Bumaye.

Am Ende geht es aber in der Welt der Rapper und der "Rücken", ihrer Schutztruppe aus dem Milieu, auch immer um die Ehre, die Macht und den Gesichtsverlust. Der Clanboss war zum Paten der deutschen Rapszene aufgestiegen, hatte ein paar der größten Namen an der Hand, in der Hand. Das wollte er sich nicht nehmen lassen.