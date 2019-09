Günther Feuser ist 68 Jahre alt und auf Jobsuche. Dabei ist er seit drei Jahren im Ruhestand. An diesem Morgen im August sitzt er im bundesweit einzigen Jobbüro für Senioren, einer Art spezialisiertem Jobcenter, in Offenbach am Main. Er hat sich herausgeputzt: Er trägt ein weißes Hemd mit blauen Segelschiffen drauf, die ergrauten Haare und der Bart sind gepflegt.

Im zweiten Stockwerk der örtlichen Caritas nimmt Feuser an einer Arbeitsvermittlung teil, die es so kein zweites Mal gibt. Früher hat er als Softwareentwickler gearbeitet und Versicherungsunternehmen beraten. Seine Rente ist dementsprechend gut. Als er vor drei Jahren mit der Arbeit aufhörte, reiste er zunächst mit seiner Frau, verbrachte viel Zeit mit seinen zwei jungen Enkelkindern.

Jetzt kann er die Ruhe nicht mehr ertragen. Feuser will zurück in einen Job.

Immer mehr Rentner kehren zurück in den Beruf oder hören gar nicht erst auf zu arbeiten. Im vergangenen Jahr waren laut einem Bericht des Bundesarbeitsministeriums 1,445 Millionen