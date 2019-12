Der Archäologe und Theologe Dieter Vieweger, Jahrgang 1958, stammt aus Chemnitz und arbeitet seit einem Vierteljahrhundert im Nahen Osten. Seit 2005 leitet er das Deutsche Evangelische Institut für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes mit Sitz in Jerusalem und Amman. In seinen neuen Büchern präsentiert er mit vielen Fotos und Karten die aktuelle Forschungslage.

SPIEGEL: Viele Menschen glauben, dass an den bekanntesten Begebenheiten des Alten Testaments etwas Wahres dran sein müsse, etwa an der Sintflut oder am Exodus aus Ägypten. Für all das Fehlen zwar die archäologischen Belege, aber wird man sie vielleicht eines Tages noch entdecken?

Vieweger: Die Schöpfung, der Turmbau zu Babel, die Sintflut, das sind alles Mythen, und zwar solche, die bereits aus einer früheren Zeit stammen. Die Menschen, die das Alte Testament geschrieben haben, kannten diese Erzählungen und haben sie aufgegriffen. Ein wiederkehrendes Motiv sind Sünde und Strafe, konkret bedeutete das: Die Gläubigen sollten ihre