Im Blau der Scheinwerfer steht sie da, den Mikrofonständer in der Hand, als gäbe der ihr Halt. "Just keep breathin'", singt Ariana Grande, "and breathin' and breathin' and breathin'." Atme einfach weiter, nur das, mehr nicht.

Die Popsängerin steht in dieser Nacht Ende August auf einer Bühne in Manchester, und es könnte ein Auftritt von vielen sein für Ariana Grande – wäre vor zwei Jahren in der Stadt im Norden Englands nicht ihre Welt aus den Fugen geraten.

Am 22. Mai 2017, kurz nachdem Grande eine Zugabe in der ausverkauften Manchester Arena gesungen hatte, wenige Kilometer von ihrer jetzigen Bühne entfernt, sprengte sich ein Selbstmordattentäter im Foyer in die Luft. 23 Menschen starben. Sie habe keine Worte dafür, twitterte Grande damals, fand ihre Stimme aber schnell wieder. Zwei Wochen nach dem Anschlag stand sie abermals auf einer Bühne in Manchester. Zusammen mit Musikern wie Miley Cyrus, Justin Bieber und Coldplay gab sie ein Benefizkonzert.

Heute tritt Grande, inzwischen Ehrenbürgerin