Dem Walross, einer Robbenart aus der Ordnung der Raubtiere, hat sich der Mensch in den vergangenen Jahrhunderten auf zweierlei Weise genähert: als Jäger – oder als Dichter. Der Jäger greift aus der Nahdistanz an, weil eine Waffe ihn schützt. Ihm geht es um Nahrung (Fleisch, Innereien), um Baumaterial (Knochen, Haut) oder um Schmuck (Stoßzähne); weil sich fast alles vom Walross verwenden lässt, waren ganze Populationen irgendwann ausgerottet.

Der Dichter schwärmt und rätselt aus der Ferne. In Lewis Carrolls Fortsetzung von "Alice im Wunderland" denkt ein Walross bei einem Spaziergang über die Frage nach: Haben Schweine Flügel?

John Lennon ließ sich davon zu einem Beatles-Song inspirieren: "I Am the Walrus", ich bin das Walross. Der Song ist weitgehend sinnfrei. "I Am the Walrus / goo goo g'joob."

Das bekannteste Walross in Deutschland war Antje. Es lebte in Hagenbecks Tierpark in Hamburg; wenn es nicht auf der Mundharmonika blies, machte es Werbung für den Norddeutschen Rundfunk.

Ein Walrossmännchen