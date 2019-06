Es war ein weiter Weg für Arlan Hamilton in den 18. Stock dieses Hochhauses mitten in Hollywood mit Blick auf den Sunset Boulevard. Vor ein paar Jahren noch kannte sie die Gegend, auf die sie nun von ihrem Apartment aus hinabblickt, nur von unten, aus der Perspektive einer Obdachlosen. "Ich lief nachts auf den Straßen herum und schlief tagsüber in irgendeiner Ecke, wo es sicher war." Viele Leute wüssten nicht, sagt Hamilton, dass obdachlose Menschen deshalb oft tagsüber schlafen, weil sie nachts, wenn es gefährlich ist, wach bleiben, weitergehen.

Wach bleiben, weitergehen: Das scheint auch heute noch das Lebensmotto von Arlan Hamilton zu sein.

Sie ist 38 Jahre alt und hat buchstäblich aus dem Nichts einen Risikokapitalfonds für Tech-Start-ups aufgebaut. Auf den Konferenzbühnen der Digitalindustrie ist sie ein Star, ihr Gesicht war auf dem Cover des Wirtschaftsmagazins "Fast Company", ihre Tweets sorgen für Schlagzeilen.

Sie vereint in sich eine Vielzahl von Minderheiten: Sie ist schwarz, sie