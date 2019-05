Als Endpunkt seiner Reise wählte das Trio eine abgelegene Pension im idyllischen Ilztal nahe Passau. Dort checkten die Gäste am Freitag vergangener Woche ein, ein Mann mit weißem Bart und zwei jüngere Frauen, beide schwarz gekleidet. Sie bezahlten ihr Dreibettzimmer für drei Nächte im Voraus, obwohl sie vermutlich wussten, dass sie so lange nicht mehr leben würden. Sie buchten kein Frühstück dazu, kamen ohne Reisegepäck, nicht einmal Zahnbürsten nahmen sie mit.

Am Samstagvormittag fand ein Zimmermädchen die Leichen von Torsten W., 53, Kerstin E., 33, und Farina C., 30. Der herbeigerufenen Polizei bot sich ein grausames Bild: W. und E. lagen Hand in Hand auf einem Bett, getroffen von insgesamt sieben Pfeilen. Drei steckten im Körper des Mannes, zwei in seinem Kopf.