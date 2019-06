Armin Laschet kann sagen, was er will. Sie legen es immer gegen ihn aus. Neulich hat er bloß Annegret Kramp-Karrenbauer zitiert: Die CDU werde sich der Frage der Kanzlerkandidatur Ende 2020 widmen. Schon hieß es wieder, er wolle selbst Kanzlerkandidat werden. Was soll man dagegen machen?

Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, sitzt in der Vertretung seines Landes bei der EU in Brüssel. Gerade hat sein Kabinett getagt, in wenigen Minuten wird er das Sommerfest eröffnen. Er trägt sein Hemd offen und wirkt entspannt. Falls ihm die Missverständnisse zu schaffen machen, merkt man es ihm nicht an.

Es war ja nicht das erste Mal. Als Kramp-Karrenbauer wegen einer unglücklichen Äußerung zur Meinungsfreiheit im Internet in Kritik geriet, sagte Laschet: "Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut." Wieder hieß es, er gehe auf Distanz zur Parteichefin.