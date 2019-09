Die Angst vor dem Verlust der Autonomie begleitet den modernen Menschen wie sein Schatten, seit die Aufklärung die Idee des freien und mündigen Individuums hervorgebracht hat, auf der die liberale Gesellschaft bis heute basiert. Der Haken: In diesem Sinn frei sein kann nur, wer vernünftig ist, also das will, was er auch soll.

Der Siegeszug der digitalen Technik, der die Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten revolutioniert hat, erweitert diese Möglichkeiten der Selbststeuerung ins Unendliche – und befeuert in gleichem Maß das Unbehagen an der digitalen Kultur. Deren Kritiker begreifen die Digitalisierung als eine fremde Macht, die die Gesellschaft besetzt und einem unsichtbaren Mechanismus unterwirft. Dagegen regt sich Widerstand – gegen das Wegfallen von Arbeitsplätzen durch Automatisierung, gegen Kontroll- und Überwachungsfunktionen, gegen das Gespenst einer sich verselbstständigenden Technik, gegen die Manipulierbarkeit eines quantifizierten Bürgers und Konsumenten.

Der in München