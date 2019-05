Einen Elefanten zu töten, wie geht das eigentlich, ohne Gewehr, nur mit einem Speer bewaffnet; 20 Zentimeter geschärfte Metallspitze gegen fünf Tonnen Tier mit derber Haut?

Sobald der Elefantenbulle herankommt, springt der Massai-Krieger aus seinem Versteck im Buschwerk auf einen Felsen, rammt die Speerspitze von schräg oben in den massigen Körper. Nur wenige Meter schleppt sich der Koloss noch weiter. Dann bricht das Tier zusammen.

Mit einem Messer schält der Wilderer die Stoßzähne aus dem Kiefer des Elefanten und trägt das Elfenbein davon. Etwa 150 Dollar wird er später dafür erhalten.

So erzählt Patrick Papatiti von dem Vorfall, der sich am 23. November vergangenen Jahres zugetragen hat. Papatiti ist Wildhüter der Massai-Gemeinden im Gebiet um den Amboseli-Nationalpark in Kenia. Genau so sei es gewesen, bestätigen Faye Cuevas und ihre Kollegen, Ermittler des International Fund for Animal Welfare (IFAW), einer globalen Artenschutzorganisation mit weltweit rund drei Millionen Unterstützern.