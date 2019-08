Als A$AP Rocky den Saal betritt, geht er ein paar Meter mit lässigen Schritten und guckt kurz ins Publikum, wo auch seine Mutter sitzt. Sein Blick wirkt uneindeutig: Sind das nur seine Rehaugen? Oder ist das Arroganz?

Es könnte ein Auftritt von vielen sein für den 30-jährigen Rapper, dem der "Rolling Stone" schon vor Jahren attestierte, Hipster würden ihn als "King of New York" bezeichnen. Würde er sich am 30. Juli nicht vor einem Gericht in Stockholm abspielen – und wäre dies nicht der Auftakt eines Prozesses gegen den Musiker, der bereits eine mittlere diplomatische Krise zwischen Schweden und den USA ausgelöst hat.

A$AP Rocky sitzt seit Anfang Juli in schwedischer Untersuchungshaft, und niemand anderes als Donald Trump persönlich bemüht sich seit Wochen um seine Freilassung. Derselbe Mann, der die "Black Lives Matter"-Bewegung, die sich gegen Unrecht an schwarzen US-Bürgern einsetzt, während seiner Präsidentschaftskampagne mal als "Problem" bezeichnet hat. Der aber auch keine Gelegenheit