Der Astrophysiker Adam Riess ist es gewohnt, dass seinen Berechnungen anfangs kaum jemand glaubt. Im Jahr 1998 untersuchte Riess explodierende Sterne am Himmel, sogenannte Supernovae, und kam aufgrund seiner Auswertungen zu dem Schluss: Das Universum dehnt sich nicht nur aus - sondern auch noch immer schneller. Ein eklatanter Widerspruch zur damaligen Lehrmeinung.

Riess behielt recht. Weitere Messungen bestätigten seine Entdeckung. 2011 bekam er zusammen mit zwei weiteren Forschern den Physiknobelpreis.

Nun steht Riess, 49, Professor an der Johns Hopkins University in Baltimore, erneut im Zentrum eines Streits kosmischen Ausmaßes. Es geht um die Hubble-Konstante. Vereinfacht gesagt gibt sie an, mit welcher Geschwindigkeit sich die Galaxien voneinander entfernen. Für Astrophysiker ist die Hubble-Konstante mehr als eine Zahl. Sie steht für eines der größten Rätsel der Kosmologie: Was verbirgt sich hinter der sogenannten dunklen Energie, die auf noch unerklärte Weise die Expansion des Universums