Maik Baumgärtner, Jörg Diehl, Alexander Epp, Roman Höfner, Martin Knobbe, Sven Röbel, Wolf Wiedmann-Schmidt, Ali Winston

Als Donna Clark im vergangenen Jahr nach Deutschland übersiedelte, sollte es ein Neuanfang werden. Weg von den Drohungen, der Gewalt, dem Hass. In den USA war die Aktivistin ins Visier von Neonazis geraten. Auf einer Demo hatten Rechtsextreme sie attackiert, darunter ein Anhänger einer Truppe mit dem irren Namen "Atomwaffen Division" (AWD). Sie gilt als eine der gefährlichsten Gruppen in den Vereinigten Staaten, ihre Mitglieder werden für mehrere Morde verantwortlich gemacht. In Propagandavideos treten sie mit Totenkopfmasken auf.

Doch die Ruhe weit weg von zu Hause hielt nicht lange an. An einem Donnerstagnachmittag im November 2018 schickte ein deutscher Staatsschützer Clark eine Nachricht auf Englisch: "Bitte melden Sie sich so schnell wie möglich."

Das US-amerikanische FBI hatte das Bundeskriminalamt (BKA) darüber informiert, dass Clark auch hierzulande in Gefahr ist.