Rupert Stadler wird gelegentlich an einem der Seen gesichtet, die nahe Ingolstadt liegen. Der Mann, der mehr als ein Jahrzehnt lang Audi gesteuert hat, joggt dort. Wenn er auf ehemalige Kollegen trifft, läuft Stadler an ihnen vorbei, als würde er sie nicht kennen. Kein Wort, kein Nicken. Stadler sei scheu geworden, berichten Vertraute.

Der ehemalige Autoboss hat einen guten Grund, sich so zu verhalten. Er befolgt eine Anordnung des Oberlandesgerichts München: Stadler hat sich "jeder unmittelbaren oder mittelbaren Kontaktaufnahme" zu enthalten – nicht nur "zu sämtlichen Mitbeschuldigten und Zeugen aus dem Ermittlungsverfahren" gegen ihn und andere Verantwortliche von Audi, sondern auch "zu sämtlichen als Zeugen in Betracht kommenden, ehemaligen und aktuellen Mitarbeitern der Firma Audi AG und des VW-Konzerns".

Das muss ihm schwerfallen in Ingolstadt, wo gefühlt jeder etwas mit Audi zu tun hat. Aber Stadler scheint sich an die Auflagen zu halten, vermutlich auch deshalb, weil ein schuldhafter