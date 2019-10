Das Buch hat 368 Seiten, ein handliches Format, vielleicht halb so dick wie ein Ziegelstein. Für die Berliner Schriftstellerin Stefanie de Velasco ist es "ein Hinkelstein, der aus dem Weg musste". Sieben Jahre lang hat sie daran gearbeitet, sieben Jahre, in denen sie immer fürchtete, sich zu verheben. "Ich saß sieben Jahre lang klappernd vor Kälte am Schreibtisch, egal wie warm es draußen gerade war."

De Velasco erzählt von einer Parallelgesellschaft, in der sie selbst einmal gelebt hat. "Kein Teil der Welt" heißt ihr Buch, ein Roman. Die Geschichte dreht sich um Esther und um Sulamith, die nicht nur Esthers beste Freundin ist, sondern einer der wenigen Menschen, mit denen Esther überhaupt befreundet sein darf. Denn Esther und Sulamith haben kaum Kontakt zu Menschen "aus der Welt", wie sie es nennen, sie leben "in der Wahrheit". Sie nehmen nicht an Klassenfahrten teil, nicht an Karnevalspartys, nicht an Krippenspielen, sie feiern ihren Geburtstag nicht, und wenn der Geburtstag eines anderen